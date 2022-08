Zahl der Woche: 80

Über Oliver Blume haben wir eingangs bereits gesprochen. Am Dienstag ging einmal mehr über die Newsticker, dass er neben Elektroautos auch E-Fuels sehr schätzt. Manche erwarten nun offenbar ein Verbrenner-Revival in Wolfsburg . Dazu wird es wohl nicht kommen. "Wir gehen bei den E-Autos im Jahr 2030 von rund 80 Prozent Marktanteil bei den Neuzulassungen in der EU aus", prognostiziert McKinsey-Autoexperte Andreas Tschiesner in der "Auto, Motor und Sport".

