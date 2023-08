Heute ist der einstige Strippenzieher von damals, Wolfgang Porsche, seinem Ziel ein ganzes Stück näher gekommen, wie unser Volkswagen-Experte Michael Freitag in einem großen Inside-Report analysiert hat. Die Porsches und Piëchs halten die Stimmenmehrheit und haben Oliver Blume zum Doppelchef beider Autobauer gemacht. Und so langsam realisieren auch die Wolfsburger, wie sich die Machtverhältnisse immer weiter Richtung Zuffenhausen verschieben. Wie Blume die leise und freundliche Übernahme gelang, warum bei Volkswagen jetzt Störgefühle aufkommen und was Wolfgang Porsche selbst dazu sagt, erfahren Sie hier: "Porsche first – die freundliche Übernahme der Volkswagen AG"