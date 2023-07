Schleich-CEO Dirk Engelhausen will sich, genau, davonschleichen. Dabei hat der frühere Lego- und Tchibo-Manager aus dem Hersteller der kleinen Kunststofffiguren eine erfolgreiche Marke gemacht, wie mein Kollege Martin Mehringer berichtet. Doch Engelhausen will sich nicht längerfristig an Schleich binden, so wie vom Eigentümer, der Schweizer Partners Group, gewünscht. Nun läuft die Suche nach einem Nachfolger.