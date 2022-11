Free Now bezeichnet sich selbst als Europas Mobilitäts-Superapp. Gar nicht mal so super, dass der öffentliche Nahverkehr dabei bisher keine Rolle spielte. Das soll sich jetzt ändern. Ab sofort kann man über die Free Now-App Tickets für die Düsseldorfer Rheinbahn buchen. Weitere ÖPNV-Partner sollen folgen.

Nach dem Miles-WeShare-Deal ist Share Now nicht länger Deutschlands größter Carsharing-Anbieter. Dafür erweitert die Stellantis-Tochter nun ihr Angebot und bietet in Münster erstmals stationsbasiertes Autoteilen an. "Dürfte für manche nach Fake News klingen" , sagt selbst CEO Olivier Reppert (47) – ist aber real.

Auf den ersten Blick zweifelhaft wirken in Zeiten wie diesen auch News zu sinkenden Preisen an Ladesäulen. Tatsächlich sind die Einkaufspreise an den Strombörsen zuletzt aber gefallen. Fastned reagiert und bietet die kWh an seinen Schnellladern in Deutschland nun für 74 statt 83 Cent an.