Dabei steht Volkswagen auf den ersten Blick noch immer gut da, mit 668.000 Mitarbeitern, 250 Milliarden Euro Jahresumsatz, 90 Milliarden Euro Börsenwert und regelmäßigen Milliardengewinnen. Doch am Ende der Ära Diess hat der Konzern gleich einen ganzen Strauss an Problemen: Die Elektrooffensive stockt, was auch an den massiven Missständen bei der wichtigen Softwaretochter Cariad liegt. So verspäten sich neue Modelle von Volkswagen und Töchtern, und bereits bestehende Elektro-VWs wie der ID.3 oder der ID.4 verkaufen sich schlechter als erwartet. Auch das wichtige China-Geschäft schwächelt.