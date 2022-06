Deutschland scheint unterdessen auf die Batterie zu kommen. Dass Daimler-Truck-Vorstand Andreas Gorbach (47) Batteriezellen bauen will, hatten wir bereits berichtet . Nun kündigte mit MAN ein anderes Lkw-Schwergewicht ein E-Investment in Höhe von 100 Millionen Euro an. Ab 2025 will der Konzern Batteriemodule in Großserie fertigen. Dabei geht es um die Montage der Akkus, die Zellen werden zugekauft. MAN will 100.000 Einheiten pro Jahr fertigen.