Männer von gestern und morgen: In den Türmen der Frankfurter Banken gilt Helmut Gottschalk als einer, dem die großen Linien fremd sind und dem die kleinen Dinge dafür umso mehr am Herzen liegen. Der Aufsichtsratschef der Commerzbank verbiss sich lieber in Themen wie den Auslastungsgrad von Fahrerpools und der Vorstandsrestaurants statt sich um die strategische Positionierung des Geldhauses zu kümmern. Ende Mai muss er nun gehen, obwohl er gern weitergemacht hätte. Wie er seinem Nachfolger, dem früheren Bundesbankpräsident Jens Weidmann, den Start erschwert, schildert Ihnen unsere Finanzkorrespondentin Katharina Slodczyk.

Blauer Brief nach Brüssel: Die von der EU-Kommission entworfenen neuen Gesetze zum Datenaustausch sorgen in den Führungsetagen deutscher Techkonzerne für Aufregung. EU-Kommissions-Chefin Ursula von der Leyen bekam nun unter anderem Post von Siemens-Chef Roland Busch und SAP-Lenker Christian Klein, weil diese gegenüber chinesischen Konkurrenten gravierende Wettbewerbsnachteile fürchten. Was die Techgranden umtreibt, lesen Sie hier.