Der erhoffte PR-Coup entpuppte sich als klägliche Nullnummer: Das Management der Sportwagenmarke Corvette wollte vor Kurzem ein NFT (Non-Fungible Token) einer Z06 mit Baujahr 2023 versteigern. Doch bei der Auktion bot niemand mit. Und das, obwohl einem Käufer auch eine echte, physische Corvette gewunken hätte. Offenbar war das festgelegte Startgebot von 206 Ethereum - umgerechnet rund 230.000 Euro - zu viel des Guten. Die Häme gab's dann natürlich frei Haus. So twitterte etwa "The Drive": "NFT clearly stood for "nobody's favorite thing" at this auction."