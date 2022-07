Der britische "Economist" ist zwar ein Wirtschaftsmedium mit international breitem Themenspektrum. Das besondere Interesse der Kollegen an allem, was auf der Insel vor sich geht, ist jedoch verständlich. In der jüngsten Ausgabe analysiert das Blatt die Situation in der britischen konservativen Partei , die nach dem Abgang von Boris Johnson eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden sucht. Ein Blick lohnt sich, schließlich geht es zugleich um den Posten an der Regierungsspitze in London.