anhaltende Versorgungsengpässe mit Teilen und Komponenten, trübe Konjunkturaussichten, kaum strukturelles Wachstum in der Branche – das Bild, das Felix Mogge und Christof Söndermann von den deutschen Autozulieferern zeichnen, ist nicht gerade von Optimismus geprägt. Die beiden Autoexperten haben für die Unternehmensberatung Roland Berger sowie für die Investmentbank Lazard deren alljährliche Branchenstudie durchgeführt. Das Ergebnis in Kürze: Vor einigen Jahren verdienten die Zulieferer fast schon gesetzmäßig mehr als ihre Kunden. Doch das ist inzwischen vorbei. Die Studie 2022 zeigt einen Industriezweig in der Umwälzung, und viele Unternehmen sind dabei vom Aus bedroht.