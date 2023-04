Der Hafen von Rotterdam ist der größte in Europa, und er gilt als Tankstelle des Kontinents: Etwa das Dreifache der Energiemenge, die die Niederlande verbrauchen, verlässt dort täglich die Schiffe, und zwar bislang vor allem in Form von Öl und Kohle. Doch das soll sich ändern. Hafenchef Allard Castelein will den Rotterdamer Hafen zum Umschlagplatz für nachhaltige Energie in Form von grünem Wasserstoff machen. Castelein arbeitet an einer weltweiten Vernetzung, knüpft Verbindungen zu anderen europäischen Häfen und baut sogar eigene Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff in sein Hafengebiet. Mein Kollege Helmut Reich hat sich mit dem visionären Hafenmanager unterhalten – sein Bericht wirft ein Schlaglicht auf eine Schlüsselstelle für die Transformation der gesamten Industrie .