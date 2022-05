Um Käufer zurückzugewinnen, will Vorstand Brandstätter die Autos aus seinem Hause nun technisch aufrüsten, berichtet unser Kollege Michael Freitag . Doch Volkswagens China-Problem dürfte damit noch nicht gelöst sein. Denn, wie sich gerade in diesen Tagen zeigt, hat es zusätzlich eine politische Dimension: Der Konzern betreibt in der chinesischen Region Xinjiang gemeinsam mit einem Joint-Venture-Partner ein kleines Werk – ausgerechnet dort also, wo die Volksgruppe der Uiguren den Repressalien der Machthaber in Peking ausgesetzt ist. Volkswagen will von der Fabrik nicht ablassen. Man bewirke dort Positives, so CEO Herbert Diess. Doch nach neuen Berichten über die Unterdrückung der Uiguren etwa im SPIEGEL wächst der Druck auf den Konzern und auf dessen Vorstandschef.