Aus der E-Scooter-Szene gab es zuletzt eigentlich nur Schreckensmeldungen. Bird, Tier, Voi, sie alle setzen den Rotstift an. Warum sich CEO Wayne Ting (38) beim Marktführer Lime nicht dazu genötigt sieht, hat er uns im Interview erklärt .

Für Rivian baut Zulieferer Bosch Elektromotoren in Charleston (South Carolina). Die Produktion ist nun angelaufen und wird mit 260 Millionen US-Dollar hochgefahren. Weitere 200 Millionen Dollar steckt der Zulieferer in ein Brennstoffzellen-Werk in Anderson (ebenfalls South Carolina). 2026 soll es dort losgehen - ein bisschen Zeitenwende auch beim weltgrößten Autozulieferer.