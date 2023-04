Der Krisenhelfer in der Krise: Am Ostermontag versammeln sich die Mitglieder des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Frühjahrstagung in Washington. Knapp 80 Jahre nach seiner Gründung ist die Organisation, die in Not geratene Staaten mit neuen Krediten versorgen soll, selbst in Not. Der Konflikt zwischen den USA und China droht eines der wichtigsten Instrumente zur globalen Finanzstabilität zu blockieren. Eine Inside-Analyse.