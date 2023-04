Mit Instant-Nudeln wurde Pham Nhat Vuong (54) erfolgreich, mit dem Mischkonzern Vingroup in Vietnam zum Milliardär. Vuong reicht das nicht, er strebt nach Weltruhm. Ermöglichen sollen das E-Autos. Mit der Marke Vinfast will Vuong nach ordentlichem Start in der Heimat in die USA, nach Kanada, Deutschland, Frankreich und in die Niederlande expandieren. Doch unsere Recherchen zeigen: Der Plan droht zur Farce zu verkommen. Auf Autos wartet man hierzulande seit Monaten vergeblich, Insider berichten von Kündigungswellen und ständigen Kurswechseln .