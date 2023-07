Lobbygruppen, die sich selbst am liebsten überflüssig machen würden, gibt es nicht allzu viele. Eine davon ist Fridays for Future, mit deren Deutschland-Repräsentantin Luisa Neubauer meine Kollegin Sara Mously gesprochen hat. Sie glaubt nicht mehr an den ganz großen Knall, mit dem sich der Klimawandel aufhalten lässt. Sondern an viele kleine Schritte. Und macht konkrete Vorschläge: "Würde man in der Straßenverkehrsordnung nicht mehr das Auto, sondern Menschen priorisieren, sähen Stadtplanung und -politik ganz anders aus." Unter anderem würden Türen in die richtige Richtung aufgehen und Fahrradstraßen ausgebaut werden. Und das wiederum würde wohl auch Fahrradfirmen wie Vanmoof guttun.