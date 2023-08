"Is Germany once again the sick man of Europe?", so lautet in dieser Woche die Titelzeile auf dem Cover des "Economist". 1999 hatte das britische Wirtschaftsmagazin, aus dem wir unseren Abonnentinnen und Abonnenten jede Woche Originaltexte präsentieren, Deutschland als den "kranken Mann" Europas bezeichnet. Jetzt, 25 Jahre und ein "Jobwunder" später, droht erneut der Rückfall in den Krisenmodus. Die Gründe reichen laut "Economist" von einer müden Ampelkoalition über die Energiewende bis hin zu einer Transformation der Weltwirtschaft, wie die Autoren in ihrer großen Analyse schreiben . Ihr Fazit: Deutschland brauche dringend eine "Agenda 2030".