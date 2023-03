Ola Källenius schickt Brandbrief: Eigentlich könnte der Mercedes-Benz-Chef mehr als zufrieden mit sich und seiner Performance sein. Der Autobauer verbuchte für 2022 einen Rekordgewinn von rund 20 Milliarden Euro, und das trotz Energiekrise, Chipmangel und gestiegener Rohstoffpreise. Doch das liegt offenbar nicht in seiner Mentalität. Stattdessen fordert Ola Källenius alle Führungskräfte in einer Art Brandbrief, der meinen Kollegen Margret Hucko und Michael Freitag vorliegt, zum eisernen Sparen auf. Zitat: "Jetzt nicht nachlassen." Schließlich will der CEO seine Zielmarke von rund 200 Milliarden Euro Börsenwert auch erreichen, wie Sie auch in unserer aktuellen Titelgeschichte gern noch einmal nachlesen können.