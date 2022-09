Das, was an Börsen so oft geschieht: Die Zahlen widersprachen den Erwartungen vieler Anleger. Vordergründig war es nur ein Unterschied von 0,2 Prozentpunkten. Analysten hatten erwartet, dass die Inflation etwas stärker auf 8,1 Prozent zurückgeht. Doch an der Wall Street hatten viele Investoren gehofft, dass die Notenbank angesichts der neuen Zahlen ihren strikten Kurs der massiven Zinserhöhungen aufgeben könnte. Diese Hoffnung schwand urplötzlich.