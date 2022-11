Verhandeln ohne Wenn und Aber: "Ich halte Deine Idee für gut, aber ..." Wie oft haben Sie diesen Satz schon in Konferenzen oder Verhandlungen gehört? Kein Wort wird dabei so oft benutzt wie das "Aber", und es ist ein echter Killer. Es sät Misstrauen und verändert die Stimmung. Unsere Kollegen vom Harvard Business Manager nennen drei einfache und schlagkräftige Strategien, wie Sie das Wort "Aber" und seine Folgen vermeiden: Zum Beispiel, indem Sie auf den Satz "Ich finde Ihr Produkt großartig, aber es ist zu teuer" bewusst nur auf den ersten Teil des Satzes reagieren: "Was spricht Sie denn besonders an unserem Produkt an? Welche Vorteile sehen Sie? Den Text "Ohne Aber zum Erfolg" finden Sie hier.