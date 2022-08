Frauen in den absoluten Toppositionen der Wirtschaft, das hat nach wie vor Seltenheitswert. Nicola Leibinger-Kammüller und Regine Leibinger sind insofern als Schwesternpaar eine Rarität: Jede der beiden hat es ganz nach oben geschafft. Die eine leitet das Familienunternehmen Trumpf in Ditzingen bei Stuttgart, einen globalen Maschinenbauer mit rund 3,5 Milliarden Euro Umsatz und 15.000 Mitarbeitenden in 75 Ländern. Die andere zählt zu Deutschlands international renommiertesten Architektinnen, mit eigenem Architekturbüro und fast 100 Beschäftigten. Mit unseren Kolleginnen Eva Buchhorn und Simone Salden trafen sich die beiden zu ihrem erst zweiten gemeinsamen Interview in vielen Jahren. Das Gespräch drehte sich um die gemeinsame Kindheit sowie die Prägung durch die Eltern, um die Verbindung von Karriere und Familie sowie selbstverständlich um die Frage, wie es ist als Frau in der nach wie vor von Männern dominierten Welt des Topmanagements. Eine spannende Lektüre , denn in den Antworten der beiden erfolgreichen Frauen findet sich einiges, was deren männliche Kollegen kaum preisgeben würden – oder könnten.