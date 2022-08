Wenn Sie künftig mit Ihrem Bankberater sprechen, wird er Ihnen Fragen stellen, die Sie in dem Umfeld bislang kaum gehört haben dürften: Was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit? Soll Nachhaltigkeit bei Ihrer Geldanlage berücksichtigt werden? Wie "grün" soll Ihre Geldanlage sein? Dafür interessiert sich der Mann von der Bank oder vom Vermögensverwalter allerdings nicht unbedingt persönlich. Hintergrund ist vielmehr eine Neuregelung auf europäischer Ebene: Eine EU-Richtlinie verlangt, dass Finanzberater mit ihren Kunden künftig auch über Nachhaltigkeitsthemen sprechen müssen. Diese Richtlinie tritt am heutigen Dienstag in Kraft. Alles, was Sie darüber wissen sollten, finden Sie auf manager-magazin.de.