Rund 29 Milliarden Dollar Gewinn in drei Monaten: Die Schweizer Großbank UBS hat im zweiten Quartal den höchsten Quartalsgewinn der Bankengeschichte erzielt. Der Fabelrekord kam nicht zustande, weil man am Zürcher Paradeplatz das Banking neu erfunden hat –, sondern weil man sich von der Schweizer Regierung die Konkurrentin Credit Suisse in der Stunde der höchsten Not auf dem Silbertablett servieren ließ.

Nur drei Milliarden Franken musste die UBS im März für die von der Pleite bedrohte Credit Suisse berappen. Da der Buchwert der CS um ein Vielfaches höher lag, konnte sich die UBS jetzt einen "negativen Goodwill" in ihrer Bilanz gutschreiben. Dieser "Badwill" macht praktisch den gesamten Quartalsgewinn aus. Ohne die Effekte der Übernahme hätte die UBS vor Steuern nur 1,1 Milliarden Dollar verdient. Auch UBS-Chef Sergio Ermotti weiß, dass auf den Gewinnrekord nun die Kärrnerarbeit folgt: Er will die CS vollständig integrieren, rund 3000 Stellen streichen und so zehn Milliarden Dollar einsparen. Anderenfalls, so die Befürchtung, würden sich die schönen Gewinne der UBS ebenso rasch in Luft auflösen wie Name und Marke der einst stolzen Credit Suisse.