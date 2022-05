Über den Mangel an Frauen in Führungspositionen wird immer wieder berichtet, stets mit dem gleichen Tenor: Sie machen nach wie vor nur einen geringen Anteil aus, es müsste viel mehr von ihnen geben, die Situation bessert sich zwar, aber viel zu langsam. Grund genug also, das Thema wieder und wieder in den Fokus zu rücken. Die deutsch-schwedische AllBright-Stiftung etwa hat jetzt die Situation in den 100 größten deutschen Familienunternehmen untersucht. Ergebnis: Dort ist der Anteil von Frauen auf der Führungsebene noch geringer als etwa in Dax-Konzernen. Nur 8,3 Prozent der Beschäftigten in den Geschäftsführungen waren zum Zeitpunkt der Studie Frauen. Sollte die Entwicklung so weitergehen wie bisher, dann wäre eine Geschlechterparität im Management der Familienfirmen erst in 50 Jahren erreicht, so die AllBright-Stiftung. Viel Zeit also, während der weiter über dieses Thema berichtet werden sollte.