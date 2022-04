Deutschland will Ukraine Gepard-Panzer schicken: Die Bundesregierung will nun doch die Lieferung von Panzern aus Industriebeständen an die Ukraine ermöglichen. Der Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) hat grünes Licht erhalten, um technisch aufgearbeitete "Gepard"-Flugabwehrpanzer aus früheren Beständen der Bundeswehr verkaufen zu können. Die mittlere zweistellige Zahl an Panzern stammt aus der aufgelösten Heeresflugabwehr der Bundeswehr.