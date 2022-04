Elon Musk und Twitter: Diese nahezu obsessive Beziehung geht jetzt in die nächste Runde. Der Gründer von Tesla und Space-X hat heute ein Angebot zum Kauf des Kurznachrichtendienstes abgegeben. Nehmen die Aktionäre das Angebot an, würde Musk insgesamt 41 Milliarden Dollar für das Netzwerk ausgeben. Die Offerte über 54,20 Dollar pro Aktie ließ den Twitter-Kurs zeitweise um 12 Prozent steigen. Seit vergangener Woche hält Musk bereits rund neun Prozent der Anteile. Nach der Übernahme will Musk Twitter von der Börse nehmen, wohl um ungestört durchregieren zu können.