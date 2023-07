170 Prozent Kursgewinn erfreuen jeden Aktionär, insbesondere, wenn er sie in nur sechs Monaten verbuchen kann. Beim US-Chipunternehmen Nvidia war das in diesem Jahr möglich. Die Aktie des Unternehmens schoss in die Höhe, sodass der Börsenwert inzwischen sogar die Marke von einer Billion Dollar überschritten hat. Angetrieben wurde die Kursexplosion durch die Spekulation auf künftige Erfolge der künstlichen Intelligenz, für die die Chips von Nvidia gern genutzt werden. Kaum ein anderes Thema wird an der Börse derzeit so heiß gehandelt wie dieses: Künstliche Intelligenz bringt zwar auch Risiken mit sich und muss daher gut überwacht werden. Sie verspricht aber vor allem immense Produktivitätsfortschritte in großen Teilen der Weltwirtschaft – und davon können Anleger profitieren, die an der Börse rechtzeitig einsteigen. Fragt sich nur noch, wo? Das hat mein Kollege Mark Böschen recherchiert: Wie Anleger in künstliche Intelligenz investieren können .