Thyssen-Chefin trotzt Widrigkeiten: Seit ihrem Amtsantritt 2019 bemüht sich Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz, den Konzern umzubauen und zu sanieren. Doch der Krieg in der Ukraine erschwert der Managerin diese Aufgabe gewaltig: Von den Marinewerften kann sie sich nicht trennen, weil Rüstungsfirmen plötzlich wieder bedeutsamer sind. Auch die Abtrennung der Stahlsparte stockt, weil der Krieg neue Unwägbarkeiten ins Rohstoffgeschäft bringt. Ende März kommenden Jahres steht für Merz eine Vertragsverlängerung an – meine Kollegen Kirsten Bialdiga und Thomas Werres beschreiben, warum die Thyssen-Chefin trotz aller Widrigkeiten weitermachen will .