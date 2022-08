Drei westliche Sportartikel-Größen kämpfen seit jeher um die Kundengunst: An Platz 1 steht Nike, gefolgt von Adidas und deutlichem Abstand Puma. Jetzt schickt sich - mal wieder - ein viertes Unternehmen an, den Großen ihren Rang streitig zu machen: Lululemon, ein Spezialist für Yoga-Bekleidung. Mit zuletzt 5,6 Milliarden Umsatz hat das vor 24 Jahren in Kanada gegründete Unternehmen Puma schon beinahe eingeholt. An der Börse ist der Konzern aus Vancouver zeitweise mehr wert als Adidas.

Lululemon-Fans, vor allem Frauen, zahlen bis zu 100 Euro für ein Paar Stretchhosen. Die Marke bindet ihre Kundinnen durch kluges Community-Building. Lokale Botschafterinnen präsentieren die Kreationen in der Fitness-Szene, verkauft wird nur online und in eigenen Läden. Lululemon-CEO Calvin McDonald möchte das Markenimage voll kontrollieren - abgeschaut hat er sich das von Apple.

Der CEO fühlt sich inzwischen stark genug, Lululemon zur Weltmarke hochzujazzen und so neue Kursfantasien anzuheizen. Doch mit dem angepeilten Wachstum kommen die Herausforderungen: Die Marketingkosten werden gigantisch zunehmen, die Produktpalette muss ins klassische Sportgeschäft expandieren - und damit in den Vorgarten der Etablierten. An diesem Plan sind schon andere gescheitert, meint unser Kollege Christoph Nesshöver. Warum McDonald sich vorher besser noch einmal den Crash der einst ebenfalls umjubelten Marke Under Armour ansehen sollte, erzählt er heute auf manager-magazin.de