Lockruf aus China: Als Renault-Chef Luca de Meo 2021 den französischen Autohersteller übernahm, stand vor der schwierigsten Sanierung der Autowelt. Inzwischen geht es dem Patienten wieder leidlich gut, wie der CEO unseren Kollegen Margret Hucko und Michael Freitag im Interview erzählte. Um noch besser für die (elektrische) Zukunft des Autos gewappnet zu sein, will de Meo Renault nun umbauen. Wie er es schaffen will, bis 2030 25 neue Modelle auf den Markt zu bringen und warum er Partner ausgerechnet in China und Saudi-Arabien sucht, lesen Sie heute auf manager-magazin.de



