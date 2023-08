Eine Gelegenheit, die die Bundesregierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz (65) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (53) ausnutzen möchte: 20 Milliarden Euro haben sie Berichten zufolge dafür ins Schaufenster gestellt. Damit wecken sie auch neue Begehrlichkeiten. Nach Intel, die bereits auf 10 Milliarden Euro hoffen können, und TSMC, das auf 5 Milliarden aus dem Topf spekulieren kann, meldet mit Globalfoundries nun ein weiteres Unternehmen Interesse an den noch verbleibenden Bundesmilliarden an. Am morgigen Dienstag wird die Entscheidung über das TSMC-Werk in Dresden offiziell verkündet – wann Globalfoundries nachzieht, ist offen.