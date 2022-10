Aktien kaufen – so einfach, wie eine Pizza zu bestellen. Das ist das erklärte Ziel von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri, den drei Co-Gründern der Berliner Handelsplattform Trade Republic. Pandemie, Zinsflaute und Techaktienrallye trieben dem Fintech Privatanlegerinnen und -anleger in Massen zu. Inzwischen ist die App mit mehr als zehn Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen Deutschlands größter Neobroker.