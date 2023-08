Seit zehn Jahren rollen unter der Führung von Mark und Roy Delissen bei Deliscious nun im Sekundentakt Salatköpfe vom Band, über zehn Millionen Grünpflanzen pro Jahr. Die Brüder leben gut davon und wollen eine ähnliche Fabrik auch in Deutschland aufbauen. Wer jetzt allerdings denkt, dass hierzulande in Windeseile hochgezogen wird, was im Nachbarland bereits für gut befunden wurde, kennt die deutschen Behörden schlecht – ihnen gebührt die Rolle des Ungeheuers in dieser sonst so schönen Erfolgsstory.