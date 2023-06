Schlacht um die Zähmung der KI: Generative künstliche Intelligenz (KI) birgt gewaltige Chancen, könnte aber auch die Menschheit auslöschen. Davor warnen selbst die Erfinder. Wie also die Wundertechnologie bändigen? Darum ist die größte Lobbyschlacht unserer Zeit entbrannt, wie meine Kollegin Mirjam Hecking in ihrem Inside-Report berichtet. Big Tech und Politik in Brüssel haben ihre Akteure in Stellung gebracht: "Jetzt ist Crunchtime", sagt Cecilia Bonefeld-Dahl, Cheflobbyistin der Techkonzerne in Europa. Vieles erinnert an die großen Lobbyschlachten um Zucker und Tabak – doch das KI-Playbook läuft anders. Das letzte Gefecht.