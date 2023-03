Liebe Leserin, lieber Leser,

Susanne Klatten, die reichste Frau der Republik, tritt extrem selten in der Öffentlichkeit auf. Für manager magazin hat sie nun eine Ausnahme gemacht: Die Unternehmerin und BMW-Erbin hielt beim jährlichen Dinner der "Top100 Frauen" am Mittwochabend im Frankfurter Städelmuseum die Keynote. Vor den 100 wichtigsten Entscheiderinnen der deutschen Wirtschaft nutzte Klatten die Gelegenheit, über gutes Krisenmanagement zu sprechen: "Krisen begegnet man am besten mit einem langen Atem und mit dem Willen zu Veränderung – also dem Mut zu Innovation."

Klatten spricht aus Erfahrung: Über ihre Beteiligungsgesellschaft Skion hat sie ein Portfolio an Industriebeteiligungen aufgebaut. Sie hält Anteile am Chemiekonzern Altana, dem Windturbinenbauer Nordex und am Kohlenstoff-Spezialisten SGL Carbon. Die BMW-Erbin warnte vor dem schlichten Rezept "Sparen und Kürzen". Sie forderte stattdessen mehr Mut in der Krise. Zwar läge es nahe, in schwierigen Zeiten Innovationsbudgets zu streichen. "Aber am Ende sind es Innovationen, die ein Unternehmen voranbringen – in der Krise und danach."

Mit dem festlichen Dinner ehren das manager magazin und die Boston Consulting Group die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft sowie herausragende weibliche Führungskräfte. Die Liste versteht sich nicht als Ranking, die Jury kürt aber eine "Prima inter Pares". Die Auszeichnung ging dieses Jahr an Bettina Orlopp, stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Finanzchefin der Commerzbank. Alles über das Top100-Dinner mit Susanne Klatten lesen Sie hier.