Die Entzauberung des Zocker-Fintechs: Noch vor Kurzem riefen die Gründer des deutschen Milliarden-Fintechs Trade Republic die Revolution der Geldanlage aus. Jetzt versuchen sie, still und leise das Geschäftsmodell ihres Start-ups zu retten. Wie das gelingen soll und was das über die deutschen Fintechs insgesamt aussagt, darüber informiert unser aktueller Podcast "Das Thema": Zu hören heute auf manager-magazin.de

Milliardärs-Verarmung: Der Börsenabsturz etlicher Tech-Aktien hat in den vergangenen Tagen zumindest rechnerisch einige der reichsten Männer der Welt deutlich ärmer gemacht. Besonders hart traf es Amazon-Gründer Jeff Bezos: Sein Aktienvermögen verlor nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen an einem Abend 23 Milliarden Dollar an Wert. Immerhin: Bezos weiß Facebook-Gründer Mark Zuckerberg als Leidensgenossen an seiner Seite: Das Vermögen des Meta-Chefs hat sich in den vergangenen 13 Monaten rechnerisch um 100 Milliarden Dollar dezimiert.