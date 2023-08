"Be your own f*cking hero", hat Onaran ihr biografisches Buch genannt, das im Oktober erscheinen wird. Ihre Geschichte: Die Tochter einer türkischen Einwandererfamilie will über die politische Ebene etwas verändern, entscheidet sich dann doch lieber für die Wirtschaft, organisiert Frauentreffen und wird – mit sich selbst als Marke – reich und berühmt. Meine Kollegin Sonja Banze hat Onaran begleitet, mit ihren Kunden und Kritikerinnen gesprochen und ein absolut lesenswertes Porträt über eine Frau und deren Geschäftsmodell zwischen Aktivismus und Akquise geschrieben: "Tijen Onaran – Superstar der Selbstvermarktung".