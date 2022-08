Kürzlich berichteten wir bereits über die Pläne des chinesischen Autogiganten BYD , den europäischen Markt zu erobern – jetzt setzt der nächste Hersteller aus der Volksrepublik zum Sprung auf den alten Kontinent an: Das chinesische Unternehmen Great Wall Motor kündigt an, noch 2022 in Deutschland zu starten . Einen Vertriebspartner für das Vorhaben haben die Chinesen ebenfalls bereits gefunden: Great Wall Motor will mit der Emil-Frey-Gruppe aus der Schweiz zusammenarbeiten, einem der größten Autohändler Europas.

Als Kollegin Margret Hucko mit dem Audi A8 L 55 TFSI Quattro zur Testfahrt unterwegs war, bildeten sich da, wo sie auftauchte, regelmäßig Menschentrauben: Die Groß-Limousine, die 2,1 Tonnen wiegt und einen um 13 Zentimeter vergrößerten Radstand hat, hebt sich zum Ein- und Aussteigen leicht an und senkt sich wieder in die Normalhöhe, wenn die Fahrt weitergeht. Unterwegs bietet der A8 Luxus pur: Sitze mit viel Beinfreiheit und der Möglichkeit, komplett in die Horizontale zu wechseln, Netflix, Fußmassage, was will man mehr? Unangenehm wird es nur, wenn die Kinder die Kontrolle über das bordeigene Multimediaangebot übernehmen, wie Kollegin Hucko feststellen musste .