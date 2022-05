Grund genug für unsere Kollegin Sonja Banze, der Bundeswehr einen Besuch abzustatten. In der Führungsakademie in Hamburg-Nienstedten traf sie auf angehende Generäle und Mitglieder des Admiralstabs und machte sich ein Bild von der Ausbildung des Topführungsnachwuchses der Truppe.

Sie lernte: Um Befehl und Gehorsam geht es bei der Bundeswehr nur noch ganz am Ende. Viel wichtiger ist Führungskompetenz; die Bereitschaft, unter extremen Druck angemessene Entscheidungen zu treffen. Manche der jungen Militärs führen in jungen Jahren schon Kompanien von der Größe mittelständischer Unternehmen. Wie die Bundeswehr ihre besten Leute zu echten Anführern ausbildet und was Manager sich davon abschauen können, lesen Sie heute auf unserer Website: "Was Führungskräfte von Offizierstalenten lernen können."