Die öffentlich zur Schau gestellte und nahezu kindliche Freude über ihren neuen flammroten Porsche Taycan, die glanzvolle Party zu ihrem 50. Geburtstag am Comer See – Adidas -Vorständin Amanda Rajkumar sorgte eher abseits der Konzernzentrale in Herzogenaurach für Aufsehen und musste den Konzern deshalb schneller als gedacht verlassen. Dabei wollte der neue CEO Bjørn Gulden sich eigentlich erst von einem anderen Gremiumsmitglied trennen. Meine Kollegen Sven Clausen und Christoph Neßhöver haben erfahren, wer als Nächstes auf der Abschussliste des Norwegers steht.

In dieser Woche stehen wieder die Zinsentscheidungen der beiden wichtigsten Notenbanken an, der Federal Reserve (am Mittwoch) und der Europäischen Zentralbank (am Donnerstag). Ihr bisheriger Zinserhöhungskurs beginnt augenscheinlich Wirkung zu zeigen. Unser Kolumnist Henrik Müller befürchtet allerdings, dass uns die größten Herausforderungen noch bevorstehen.