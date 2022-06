Der Name Lürssen regt die Fantasie an. Lürssen, das ist jene Werft in Bremen, bei der die Superreichen dieser Welt ihre Luxusjachten bauen lassen. Schwimmende Paläste von mehr als 100 Metern Länge, mit Pool, Kino, Hubschrauberlandeplatz und anderem Überfluss an Bord. Der Krieg in der Ukraine hat auch den Alltag bei Lürssen verändert. Milliardenschwere Oligarchen aus Russland fallen wegen der Sanktionen des Westens als Kundschaft zum Großteil vorerst aus. Zugleich kommt Schwung in den zweiten Teil der Lürssen-Aktivitäten, den Bau von Militärschiffen. In dieser Ausnahmesituation traf unser Kollege Thomas Werres die Werft-Chefs Friedrich Lürßen und Peter Lürßen zu einem ihrer seltenen Interviews. Seinen Bericht über das verblüffende Geschäftsmodell der beiden Vettern finden Sie auf manager-magazin.de .