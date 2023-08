Schon seit Jahren fabuliert Musk davon, seine Autos in Robotaxis zu verwandeln. Für das "Full Self Driving"-System, das angeblich "volles Potenzial für autonomes Fahren" bietet, müssen Tesla-Kunden schon heute viele Tausend Euro auf den Tisch legen. Dabei fährt bislang kein Tesla wirklich autonom. Im Gegenteil: Das System steckt offenbar voller Mängel, patzt selbst bei einfachen Anforderungen und versetzt Tesla-Fahrerinnen und -Fahrer mit erratischen Phantombremsungen immer wieder in Angst und Schrecken. Kein Wunder, dass sich das viele Kunden des US-Autobauers nicht gefallen lassen. Sie ziehen gegen Tesla vor Gericht und haben dort, wie mein Kollege Jonas Rest recherchiert hat, häufig auch Erfolg. Dabei greift die Gegenseite mitunter zu abstrusen Argumentationen. Lesen Sie selbst: "So dreist kämpfen Teslas Anwälte gegen Kunden" .