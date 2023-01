Wie schön wäre es, man könnte sein E-Auto von der Sonne antreiben lassen. Energie für lau, nur ab und an müsste man an die teure Ladesäule. Toll! Start-ups wie Sono Motors und Lightyear wollen daraus ein Geschäft machen. Nur: Auf die Straße wird es wohl keines der Solarfahrzeuge schaffen, nicht der Sono Sion, nicht der Lightyear 0 und auch nicht der Lightyear 2. Zu gering sind die Solarvorteile bei einem Pkw bislang. Und zu blauäugig sind die Gründer an die Finanzierung ihrer Ideen herangegangen. Wer Geld in eines der Unternehmen gesteckt hat, dürfte sich ärgern.