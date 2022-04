Seit drei Wochen dürfen die Menschen in Shanghai ihre Wohnungen nicht verlassen. Berichte in sozialen Medien lassen erahnen, welchen Horror die Einwohner im vollständigen Corona-Lockdown derzeit durchleben. Die Versorgung mit Essen, Medikamenten und Corona-Tests ist schlecht organisiert. Es gibt Videos, wie Beamte Haustiere töten, weil ihre Besitzer positiv getestet in ein Quarantänelager müssen. Ihrem Unmut offen Ausdruck verleihen können Bürger in dem autoritären Land jedoch kaum. Für Auswärtige gilt das weniger. Ein offenbar deutscher Staatsbürger (namens Ralf) hat seiner Empörung über den Umgang mit dem Coronaausbruch nun in einem Telefonat mit einer Behördenmitarbeiterin freien Lauf gelassen. Ein Mitschnitt des Wutausbruchs verbreitet sich gerade im Internet. Es ist ein Zeitdokument zum Reinhören und ein Schmankerl für Freunde klarer Worte zugleich.