Warren Buffet disst Bitcoin: Aus seiner Abneigung gegen Kryptowährungen wie den Bitcoin macht der Starinvestor keinen Hehl. Auch beim Aktionärstreffen seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway in Omaha am Wochenende nutzte er die Gelegenheit. "Wenn Sie mir sagen, Sie besitzen alle Bitcoins der Welt und Sie bieten sie mir für 25 Dollar an, dann würde ich sie nehmen", sagte Buffett am Samstag vor seinen Fans. Ansonsten würde er lieber ein Stück Land oder Wohnungen kaufen.