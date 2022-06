Carrera soll erneut verkauft werden: Spurwechsel, überholen, beschleunigen – aber bloß nicht aus der nächsten Kurve fliegen: Beim Wettrennen auf der Carrera-Bahn gewinnen in der Regel diejenigen, die ihr Plastikauto nur in Ausnahmefällen wieder per Hand auf die Bahn setzen müssen. Die Münchener Beteiligungsgesellschaft Quantum Capital Partners hat offenbar den Spaß am Rennauto-Spezialisten Carrera verloren: Obwohl Corona-Lockdown und Homeschooling den Umsatz um fast 30 Prozent nach oben getrieben haben, will der Eigentümer wohl verkaufen. Scheinbar geht die Sorge um, dass steigende Rohstoffkosten sowie die schwierige Lage im Produktionsstandort China Carrera erneut aus der Kurve tragen könnten. Wie Carrera-Revell-Chef Stefan Krings in dieser Situation den Spurwechsel meistern will, berichtet unsere Kollegin Hannah Steinharter auf manager-magazin.de.

Herzlich, Ihr Kai Lange