Sie erinnern sich: Jahrelang klagten Banken darüber, dass ihnen die Nullzinspolitik der Notenbanken das Geschäft erschwere. Wie soll ein Geldhaus Geld verdienen, wenn es keine Zinsen gibt. Doch jetzt lernen wir: Auch eine Welt, in der Zinsen rasch steigen, bereitet vielen Banken Probleme. Keine Zinsen: Schlecht. Schnell steigende Zinsen: Noch schlechter.

Auslöser für den ausgeprägten Banken-Blues war die Pleite der Silicon Valley Bank aus den USA. Da massenhaft Unternehmenskunden zugleich an ihr Geld wollten, musste die SVP einen Teil ihrer festverzinslichen Anleihebestände verkaufen. Und diese verlieren in Zeiten steigender Zinsen an Wert – schlecht für die SVP, die nun in einem zweiten Versuch zum Verkauf gestellt wird. Offenbar arbeitet eine Gruppe Interessenten daran, einige Geschäftsbereiche des insolventen Techfinanzierers zu übernehmen. Dazu gehören die Investmentbank Apollo sowie die Risikokapitalgeber Andreessen Horowitz und Khosla Venture.

Während um das Kreditgeschäft der SVP gepokert wird, sind bereits weitere kleinere Regionalbanken in den USA stark unter Druck geraten. Viele von ihnen hatten in Zeiten des billigen Geldes massenhaft Kredite vergeben – auch, weil die Regierung unter Donald Trump Sicherheitsmechanismen wie den Dodd-Frank-Act wieder zurückgefahren hatte. Nun steigen die Zinsen, und mit ihnen steigt die Nervosität der Anleger.

Apropos Nervosität: Kunden der Schweizer Großbank Credit Suisse haben binnen eines Quartals rund 110 Milliarden Schweizer Franken Anlagegelder abgezogen. Der Aktienkurs ist binnen einem Jahr um 60 Prozent eingebrochen. Das liegt allerdings nicht an steigenden Zinsen, sondern an hausgemachten Problemen der Credit Suisse: Der eigene Wirtschaftsprüfer PWC sieht schwere Mängel bei den internen Kontrollen der Bank, und Beobachter vergleichen das einst stolze Geldhaus am Zürcher Paradeplatz mit einer Großbaustelle.

Verglichen mit der Credit Suisse ist die Lage der rund 360 Sparkassen in Deutschland geradezu behaglich. Die Sparkassen müssen zwar knapp acht Milliarden Euro auf ihre festverzinslichen Wertpapiere vorübergehend abschreiben (Sie ahnen es: wegen der steigenden Zinsen). Doch da sie ihre Anleihen bis zur Endfälligkeit halten wollen und (hoffentlich) kein zwischenzeitlicher Bank-Run wie bei der SVP diese Pläne stört, ist das Geld nicht wirklich weg. Verbandssprecher Helmut Schleweis erlaubte sich sogar ein bisschen Optimismus und sprach lediglich von "herausfordernden Zeiten". Dies sahen am Dienstag auch die Anleger am Aktienmarkt so: Nach dem Kurssturz der vergangenen Tage legte der Dax wieder deutlich zu.