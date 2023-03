Rossiter entdeckte das Matilda-Problem als Studentin in Yale, wo sich die ausschließlich männlichen Professoren und Doktoranden jeden Freitagnachmittag zu Bier, Pfeife und Witzeleien trafen. Wie Unternehmen heute solche Kulturen aufbrechen können, erklärt das Stück "Warum so männlich?" aus dem Harvard Business manager. Gerade in Deutschland ist aber noch mehr zu tun, schreibt mm-Chefredakteur Sven Clausen in seinem Leitartikel: "Wir brauchen ein neues Level an Dynamik und Veränderungswillen – also: mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund in Spitzenpositionen."