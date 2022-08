Die Zwillingsbrüder Thomas und Andreas Strüngmann haben mit dem Generika-Hersteller Hexal und dem Impfstoff-Hersteller Biontech gleich zwei Schwergewichte der deutschen Pharmaindustrie hochgezogen. Auch privat blicken die beiden mit strengem Blick auf die eigene Gesundheit: Zucker im Espresso zum Beispiel ist für Thomas Strüngmann tabu.

Und wie so oft bei Milliardären: Was sie persönlich beschäftigt, kann schnell zur Anlageidee werden. Über seine Beteiligungsgesellschaft kaufte Thomas Strüngmann sich kürzlich in das Berliner Start-up Neotes ein, das sich mit der Verzögerung des Alterungsprozesses in den menschlichen Zellen beschäftigt. Bruder Andreas zog mit. Die beiden Pharma-Milliardäre, selbst 72 Jahre alt, investieren damit in die schrittweise Annäherung an das ewige Leben.

Das Geschäftsmodell von Neotes beruht auf keiner spektakulären Zauberformel, sondern ist eher eine gesunde Mischung aus genetischer Diagnostik und medizinischem Consulting. Was genau sich die Strüngmanns von ihrer jüngsten Beteiligung erhoffen, erklärt unser Kollege Dietmar Palan auf manager magazin.de: Die Strüngmann-Brüder investieren ins ewige Leben.

