UBS-Chef stellt Management neu auf: Der als Chef zur UBS zurückgekehrte Sergio Ermotti stellt nach der Übernahme der Credit Suisse sein Spitzenteam neu auf . Todd Tuckner löst Sarah Youngwood als Finanzchefin ab. Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner rückt zudem in die Konzernleitung auf. Er soll "die operationelle Kontinuität und den Kundenfokus" von Credit Suisse aufrechterhalten.

Millionenvergleich im Streit um Equal Pay: Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat sich kurz vor einer öffentlichen Anhörung vor Gericht mit 2800 Klägerinnen auf eine Vergleichszahlung geeinigt. Die Mitarbeiterinnen hatten der Großbank in einer Sammelklage vorgeworfen, sie systematisch unterzubezahlen. Goldman zahlt nun 215 Millionen Dollar und setzt dem jahrelangen Streit um gerechte Bezahlung von Frauen ein Ende – zumindest im eigenen Haus.

Jolt Energy erhält 150 Millionen Euro: Das Münchener Start-up Jolt Energy will Elektroautos mithilfe spezieller Ladesäulen besonders schnell aufladen. E-Autofahrer sollen so Strom für 200 Kilometer Reichweite in zehn Minuten nachladen können. Der Infrastruktur-Kapitalgeber Infrared Capital Partners stattet Jolt Energy jetzt mit 150 Millionen Euro aus.